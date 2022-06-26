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شولتس: قمة مجموعة السبع إشارة واضحة لوحدة الغرب

منذ 9 دقائق
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صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن مجموعة السبع قلقة من الوضع الاقتصادي في العالم، وهي جاهزة لتحمل المسؤولية للتغلب على الأزمات الموجودة.

وقال شولتس أمام الصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى في ضواحي مدينة غارمين بارتنكيرخن الألمانية، الأحد الواقع في 26 حزيران: “تمت في الجلسة الأولى مناقشة الاقتصاد العالمي. وجميع بلدان مجموعة السبعة قلقة من الأزمات التي يجب التغلب عليها. وتشهد العديد من البلدان انخفاضا للنمو الاقتصادي والتضخم المرتفع ونقص المواد الخام وانتهاك حلقات الإمدادات”.

وأضاف: “يعد كل ذلك تحديات جدية ويجب علينا أن نتحمل المسؤولية المشتركة”.

وعبر شولتس عن اعتقاده بأن قمة مجموعة السبع الحالية تشكل “إشارة واضحة لوحدة وحزم” الغرب في مواجهة المشاكل القائمة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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