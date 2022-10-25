شولتس: هجمات الطائرات المُسيرة في أوكرانيا علامة على يأس روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، في مؤتمر بخصوص خطة لإعادة إعمار أوكرانيا إن الهجمات الروسية المستمرة بطائرات مسيرة تمثل مستوى متدنيا جديدا في حربها في أوكرانيا كما أنها أيضا علامة على يأس موسكو.

لكن تاريخ ألمانيا يوضح أن إعادة البناء ممكنة حتى بعد حرب مدمرة، لذلك من المهم التخطيط لمستقبل أوكرانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي مزدهرة وديمقراطية وكمُصّدر للطاقة الخضراء ولسلع ذات تقنية عالية.

وأضاف في افتتاح المؤتمر ببرلين “هذا المؤتمر حول وضع خطة مارشال للقرن الحادي والعشرين. الالتزام تجاه أوكرانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم القرارات السياسية في عصرنا”، مشيرا إلى خطة ساهمت في بدء التعافي بغرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.