شولتس وبايدن يبحثان ملفي أوكرانيا والصراع بالشرق الأوسط

من المتوقع أن يبحث المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملف الأوكراني والصراع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وسيقدم المستشار الألماني أولاف شولتس الدعم الأوروبي لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوفير المزيد من التمويل لأوكرانيا خلال اجتماع‭‭‭ ‬‬‬مزمع في البيت الأبيض اليوم الجمعة من المتوقع أن يتطرق أيضا إلى الصراع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يجتمع شولتس مع رجال الأعمال الأمريكيين قبل أن ينضم إلى بايدن في البيت الأبيض لإجراء محادثات حول الأزمتين اللتين تهيمنان على السياسة العالمية.

ولم يُعلن عن خطط لعقد مؤتمر صحفي مشترك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أمس الخميس إن الزعيمين “سيؤكدان دعمهما القوي لأوكرانيا وسعيهما لإيجاد طريقة لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا”.

وطرح مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعد أن عرقل الجمهوريون تشريعا يتضمن إصلاحات لسياسة الهجرة.

ووجه البيت الأبيض تحذيرات منذ أشهر من أن فشل المشرعين في تقديم المساعدة لكييف سيضر بقدرتها على محاربة روسيا بعد عامين من غزو موسكو أوكرانيا.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تسهيلات مدتها أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لصالح أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وتعتمد أوكرانيا، التي تطمح إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على الدول الغربية للحصول على الدعم العسكري والمالي.

وقال كيربي إن من المرجح أن يناقش بايدن وشولتس الوضع في غزة و”ما يمكننا القيام به معا كحليفين قويين لمواصلة ضمان أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ووصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

ورجح أن يبحثا أيضا التهديدات التي يشكلها الحوثيون في اليمن على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.