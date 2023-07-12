شولتس يتحدث عن أهمية التعهدات الأمنية لأوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إن الهدف من التعهدات الأمنية لأوكرانيا الصادرة عن عدة دول في إطار مجموعة السبع هو أن تصبح هذه التعهدات جزءا من استراتيجية طويلة الأمد لدعم كييف.

وأضاف للصحفيين “الأمر يتعلق بشراكة أمنية مطلوبة بشكل عاجل والتي ستمكّن الدول المشاركة من تحديد مساهماتها (لكييف) ودمج هذه المساهمات في استراتيجية طويلة الأجل يمكن لأوكرانيا الاعتماد عليها”.

وأشار مسؤولون الى أن دول مجموعة السبع ستعلن، الأربعاء، عن إطار عمل دولي من شأنه أن يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي اعتداء في المستقبل.

كما امتنع حلف الأطلسي عن تقديم المساعدة العسكرية منه كمنظمة لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصا على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء.

وستجتمع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الأطلسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للإعلان عن المبادرة.