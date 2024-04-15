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شولتس يحذر إيران ويحث إسرائيل على التهدئة

منذ ساعتين
أولاف شولتس

أولاف شولتس

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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين15 نيسان/أبريل الجاري، إيران من شن أي هجوم آخر على إسرائيل، لكنه قال إن إسرائيل أيضا عليها أن تسهم في تهدئة التوترات.

وفي كلمة في شنغهاي خلال زيارة للصين في إطار معالجة المشكلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، قال شولتس إن الأمر يتطلب توفير ظروف منافسة عادلة وألا تكون هناك دوافع حمائية.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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