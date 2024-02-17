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شولتس يدعو لتعزيز قدرات أوروبا للدفاع عن نفسها

منذ ساعة واحدة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى ضرورة أن تعزز أوروبا من قدرتها بهدف الدفاع عن نفسها.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت إنه يتعين على أوروبا تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها لردع المعتدين المحتملين بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة أو كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا.

وأضاف شولتس في اليوم الثاني من المؤتمر الذي يُطلق عليه اسم (دافوس الدفاع) “يجب علينا نحن الأوروبيون أن نهتم بأمننا بشكل أكبر، الآن وفي المستقبل”.

وذكر شولتس أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وستواصل تحقيق هذا الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي.

وأردف أن ألمانيا تناقش أيضا مع حليفتيها فرنسا وبريطانيا تطوير أسلحة دقيقة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة من أجل ضمان أن تظل استراتيجيتها للردع متطورة.

    المصدر :
  • رويترز

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