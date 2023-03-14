شولتس يقلل من خطورة تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي على ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس ، الثلاثاء، إنه ينبغي على الألمان ألا يشعروا بقلق كبير إزاء آثار انهيار بنك سيليكون فالي وإن الجهات التنظيمية تعلمت دروسا من الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأدلى شولتس بالتصريحات في برلين وإلى جواره رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي قال إن بلاده تريد عقودا طويلة الأجل لتوصيل الغاز إلى أوروبا وعقودا لتوصيل الطاقة المتجددة.

وزاد انهيار بنك سيليكون فالي من الضغوط على أسهم البنوك العالمية اليوم الثلاثاء إذ ساورت المستثمرين الشكوك إزاء السلامة المالية لبعض البنوك على الرغم من تطمينات من الرئيس الأمريكي جو بايدن وصانعي سياسة آخرين.

وقال شولتس “أحرزنا تقدما كبيرا منذ الأزمة المالية في 2008-2009” مضيفا أنه يشهد إشرافا عاما أفضل على النظام المصرفي.

وتابع “الردود الواضحة للغاية” من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين والألمان أظهرت أن الموقف يخضع للمراقبة عن كثب وأن الإجراءات تتُخذ بسرعة.

وقال “وفي هذا الصدد، لا يوجد حقا أي سبب يثير أي مخاوف كبيرة لدى أي شخص هنا في ألمانيا”.