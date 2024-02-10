السبت 29 رجب 1445 ﻫ - 10 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شويجو: نكثف إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية

منذ 37 دقيقة
روسيا تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة

روسيا تواصل هجماتها بالطائرات المسيرة

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع اليوم السبت أن موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية تكثف خلال العام المنصرم، إلا أنه ما تزال ثمة مشكلات فنية معينة بحاجة إلى حلها.

وتستخدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيرة خلال حملتها العسكرية المستمرة منذ عامين تقريبا في أوكرانيا، لكن كثيرا ما يتعين عليها الاعتماد على الطائرات المسيرة الرخيصة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وذكر شويجو خلال جولة في منشآت تصنيع طائرات طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولجا في أودمورتيا “تسمح لنا قدرات الإنتاج التي تم تدشينها بإكمال أغلب المهمات التي تواجهنا اليوم”.

وظهر شويجو في المقطع وهو يقول خلال اجتماع مع مسؤولين إن المشكلات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة وفي الحرب الإلكترونية ما تزال بحاجة إلى حلها.

وأشارت موسكو في الشهور القليلة الماضية إلى أن مجمعها الصناعي العسكري كثف الإنتاج في ظل سعي روسيا إلى كسر حالة الجمود العسكري المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.

ويقول قادة أوكرانيون إن الطائرات المسيرة ستكون حاسمة من أجل الظفر باليد العليا في الصراع، بينما يقول محللون إن الاستخدام المكثف للأسلحة من موسكو وكييف يجعل من العسير على القوات التقدم برا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة تحت النار
الخارجية الأردنية تدعو لضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لمنع التدهور في رفح
"استخدمت السكان دروعا بشرية".. القوات الإسرائيلية تقتحم بيت أمر شمال الخليل
شعار حركة حماس
غزة تحت النار
حماس تدعو لمحاكمة جيش الاحتلال على خلفية استشهاد الطفلة "هند رجب"

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل ينتقد "ابن طرابلس" الذي حرّض على تخريب الزيارة الأخيرة.. فمن كان يقصد؟
النقل البري
تعرفة جديدة للنقل قريباً.. هل يصبح "السرفيس" 450 ألف ليرة!؟
فيديو.. سيول كارثية تجتاح قرى في عكار وتحاصر المنازل