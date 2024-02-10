شويجو: نكثف إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع اليوم السبت أن موسكو عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية تكثف خلال العام المنصرم، إلا أنه ما تزال ثمة مشكلات فنية معينة بحاجة إلى حلها.

وتستخدم روسيا بشكل مكثف الطائرات المسيرة خلال حملتها العسكرية المستمرة منذ عامين تقريبا في أوكرانيا، لكن كثيرا ما يتعين عليها الاعتماد على الطائرات المسيرة الرخيصة إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وذكر شويجو خلال جولة في منشآت تصنيع طائرات طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولجا في أودمورتيا “تسمح لنا قدرات الإنتاج التي تم تدشينها بإكمال أغلب المهمات التي تواجهنا اليوم”.

وظهر شويجو في المقطع وهو يقول خلال اجتماع مع مسؤولين إن المشكلات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة وفي الحرب الإلكترونية ما تزال بحاجة إلى حلها.

وأشارت موسكو في الشهور القليلة الماضية إلى أن مجمعها الصناعي العسكري كثف الإنتاج في ظل سعي روسيا إلى كسر حالة الجمود العسكري المستمرة منذ أشهر في أوكرانيا.

ويقول قادة أوكرانيون إن الطائرات المسيرة ستكون حاسمة من أجل الظفر باليد العليا في الصراع، بينما يقول محللون إن الاستخدام المكثف للأسلحة من موسكو وكييف يجعل من العسير على القوات التقدم برا.