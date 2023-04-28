شويغو: الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله الجمعة إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا من الناحية الاستراتيجية، وتشكيل تهديد للصين، والحفاظ على وضعه الاحتكاري.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن دول حلف شمال الأطلسي نشرت “كلها تقريبا” قدراتها العسكرية ضد روسيا.

هذا وبين الدخول في مرحلة المساهمة في حل النزاع بين روسيا واوكرانيا وبعد ترحيب الكرملين بأي قرار من الممكن ان يحل هذه الازمة، أفادت وسائل إعلام ومسؤولون أن روسيا هاجمت مدنا في مناطق أوكرانية متفرقة تشكل قوسا كبيرا يمتد من العاصمة كييف إلى وسط وجنوب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 28\4\2023، وقتل شخصان على الأقل.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية مدينة دنيبرو بوسط البلاد على تيليغرام “قتلت شابة وطفل في الثالثة من العمر”، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في مبنى سكني في مدينة أومان بوسط البلاد.