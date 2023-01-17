شويغو يزور القوات الروسية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء إن الوزير سيرجي شويغو زار القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان على تيليغرام “شكر سيرجي شويغو الجنود الذين يؤدون بشجاعة المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقدم جوائز من الدولة للجنود لتفانيهم وبطولاتهم”.

تصف روسيا غزوها لأوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”، بينما تقول كييف وحلفاؤها إنها عملية استيلاء إمبريالية على الأرض لا مبرر لها.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تقرير وزارة الدفاع الروسية.

روسيا تتوعد

من جانبه، قال الكرملين، الاثنين، إن الدبابات التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا “ستحترق”، محذرا الغرب من أن إمداد أوكرانيا بأسلحة أكثر تطورا لن يغير نتيجة الحرب.

ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول أوكرانيا في 24 فبراير شباط، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات، بما فيها أنظمة صواريخ وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة وأنظمة اتصالات.

وأعلنت بريطانيا يوم السبت أنها سترسل إلى أوكرانيا 14 من دباباتها القتالية من طراز تشالنجر 2، بالإضافة إلى دعم مدفعي متقدم آخر في الأسابيع المقبلة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن الدبابات البريطانية “إنهم يستخدمون هذا البلد (أوكرانيا) أداة لتحقيق أهدافهم المعادية لروسيا”.

وأضاف بيسكوف “هذه الدبابات تحترق وستحترق مثل باقي الدبابات”.