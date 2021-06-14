شيخ الأزهر: إصرار الاحتلال على تنظيم "مسيرة الأعلام" بالقدس مخطط إجرامي

قال شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، إن إصرار الاحتلال على تنظيم ما يسمونه بـ”مسيرة الأعلام” حول المسجد الأقصى المبارك، لهو استفزازٌ جديدٌ، ينضم لسلسلةٍ طويلةٍ من المخططات الإجراميَّة.

وأوضح الطيب في تصريح صحفي، أن المسيرة محاولةً لكسب دعاية سياسيَّة رخيصة، يقودُها اليمين الإرهابي المتطرِّف، على حساب دماء الفلسطينيين المسالمين وحقوقهم.

وأضاف: “علينا نحن العرب والمسلمين وكل محبي السلام في العالم أن نتصدى لهذه الانتهاكات الصهيونية، التي لن تجلب إلا مزيدًا من العنف والدَّمار والخراب”.

واتفق منظمو “مسيرة الأعلام”، والشرطة الإسرائيلية، الجمعة الماضية، رسميًا، على إقامة المسيرة يوم الثلاثاء القادم في القدس.

وحذرت المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية الاحتلال الإسرائيلي من مغبة إقامة مسيرة الأعلام في مدينة القدس، مؤكدةً أن المسيرة ستكون بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة.