استمع لاذاعتنا

شيخ الأزهر يدعو إلى توجيه أنظار العالم نحو إنهاء معاناة الفقراء والمضطهدين

20 - ديسمبر - 2020
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 5:06 مساءً
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

A A A
طباعة المقال

دعا شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، اليوم الأحد، إلى استغلال اليوم الدولي للتضامن الإنساني في توجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين.

وجاء في منشور كتبه الطيب باللغتين العربية والإنكليزية على “فيسبوك”: “يأتي اليوم الدولي للتضامن الإنساني فرصةً ليوجه أنظار العالم، وبخاصة الدول القادرة والمتقدمة، لتقديم يد العون والمساعدة لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وبخاصة أولئك الذين أوهنتهم الحروب والصراعات، وأنهكتهم ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين”.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن الإنساني يوم 20 كانون الاول من كل عام، تعبيرا عن “الوحدة في إطار التنوع”، وتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية.

وتهدف الذكرى إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، مع تشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر، وتشجيع المبادرات الجديدة بهذا الاتجاه، وذلك بحسب “اليوم السابع”.

    المزيد من أخبار العالم

    الميليشيات الإيرانية في سوريا
    هكذا يخدع النظام الإيراني الشباب الفقراء للانضمام إلى المعارك
    منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية”: السلالة الجديدة لكورونا ليست خارج السيطرة
    الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
    إسرائيل تتوعد إيران… رد باهظ على أي هجوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    البطلينوس (المسمى بثقب المفتاح)
    بالفيديو.. تعرف على أغرب مخلوقات البحار وأكثرها فائدة وأغلاها سعراً!
    عائلة حاولت الهروب من لبنان، تعيش في غرفة واحدة في طرابلس
    الموت من أجل حياة أفضل: على متن “قوافل الموت” اللبنانية إلى أوروبا
    كورونا يفاجئ العالم بسلالة جديدة
    كورونا
    حقيقة سلالة فيروس كورونا الجديدة..وماذا تختلف عن سابقاتها