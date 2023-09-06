الخميس 21 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شيخ العكيدات يعرض تهدئة مشروطة مع "قوات سوريا الديمقراطية"

منذ 20 دقيقة
الشيخ "إبراهيم الهفل" شيخ قبيلة العكيدات

الشيخ "إبراهيم الهفل" شيخ قبيلة العكيدات

A A A
طباعة المقال

‏أعلن الشيخ “إبراهيم الهفل” شيخ قبيلة العكيدات عن تفويض منظمة (مواطنون لأجل اميركا آمنة) C4SSA لإيصال صوت القبائل العربية في محافظة دير الزور للإدارة الامريكية.

ونتيجة للمعارك الدائرة بين قوات المكون العشائري بقيادة الشيخ “الهفل” و ما يعرف بـ “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” تضمنت سطور كتاب التفويض المذكور ستة بنود رئيسية يطالب بها أبناء العشائر العربية.

١- وقف إطلاق النار بشكل فوري.
٢- إخلاء المصابين والجرحى و دخول المساعدات الطبية.
٣- فرض وجود الضامن الأمريكي على الأرض لمنع خرق الهدنة.
٤- التفاوض المباشر بين الأمريكان و شيوخ العشائر العربية.
٥- الحماية الأمريكية للشيخ إبراهيم الهفل ومن معه.
٦- إعادة هيكلة مجلس دير الزور العسكري و اختيار قيادات له من الضباط العرب أبناء المنطقة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    هانتر بايدن
    نهاية أيلول.. نجل "جو بايدن" سيواجه لائحة اتهام في قضية أسلحة
    من احتجاجات فرنسا
    730 مليون يورو.. كلفة أضرار أعمال الشغب في فرنسا على شركات التأمين
    تجارب على الفئران
    فايزر: لقاح كوفيد المعدل أثار استجابة مناعية قوية لدى الفئران

    الأكثر قراءة

    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    سارة زكريا
    نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر