شيخ العكيدات يعرض تهدئة مشروطة مع "قوات سوريا الديمقراطية"

‏أعلن الشيخ “إبراهيم الهفل” شيخ قبيلة العكيدات عن تفويض منظمة (مواطنون لأجل اميركا آمنة) C4SSA لإيصال صوت القبائل العربية في محافظة دير الزور للإدارة الامريكية.

ونتيجة للمعارك الدائرة بين قوات المكون العشائري بقيادة الشيخ “الهفل” و ما يعرف بـ “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” تضمنت سطور كتاب التفويض المذكور ستة بنود رئيسية يطالب بها أبناء العشائر العربية.

١- وقف إطلاق النار بشكل فوري.

٢- إخلاء المصابين والجرحى و دخول المساعدات الطبية.

٣- فرض وجود الضامن الأمريكي على الأرض لمنع خرق الهدنة.

٤- التفاوض المباشر بين الأمريكان و شيوخ العشائر العربية.

٥- الحماية الأمريكية للشيخ إبراهيم الهفل ومن معه.

٦- إعادة هيكلة مجلس دير الزور العسكري و اختيار قيادات له من الضباط العرب أبناء المنطقة.