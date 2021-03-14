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شيكاغو ... قتيلان و13 مصابًا على الأقل في إطلاق نار

14 - مارس - 2021
الشرطة الاميركية

الشرطة الاميركية

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قتل شخصان وأصيب 13 آخرون على الأقل إثر إطلاق نار خلال حفلة بمرآب في شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن شرطة المدينة اليوم الأحد.

وقال خوسيه جارا من شرطة المدينة لصحيفة ”شيكاغو تريبون“ إن ”أحد المشاركين أطلق النار في المكان مصيبًا عدة أشخاص“.

من جهته، قال قائد شرطة شيكاغو، ديفيد براون، إنه ”جرى العثور على أربعة أسلحة في الموقع (…) العديد من الشهود المصابين ما زالوا في غرفة العمليات“.

وأضاف أن إطلاق النار وقع في أولى ساعات صباح اليوم بمرآب هو في الأصل ورشة لإصلاح العربات.

بدوره، أكد الدفاع المدني بالمدينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الحصيلة المؤقتة التي تشمل وفاتين.

وتشهد شيكاغو، ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة، تفشيًا للجريمة وانتشارًا للأسلحة النارية.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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