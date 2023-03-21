شي يدعو بوتين لزيارة الصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة الصين العام الجاري لحضور النسخة الثالثة من منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وقالت شينخوا إن الرئيس شي دعا أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين لزيارة الصين، مناديا بعقد اجتماعات دورية بين رئيس الوزراء الصيني ونظيره الروسي.

وحضر بوتين النسختين الأوليين من منتدى الحزام والطريق اللتين نظمتهما الصين في 2017 و2019.

ووصل شي إلى موسكو أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى روسيا وهي رحلته الخارجية الأولي منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بفترة رئاسية ثالثة في حدث غير مسبوق.

وتعد زيارة الرئيس الصيني جديرة بالترحيب بالنسبة لبوتين، لأنها تسمح له بإظهار أنه ليس معزولاً دولياً.

ولم تدِن الصين الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وهي ملتزمة بمفاوضات السلام. وكان شي قد أكد موقف الصين المحايد في بداية زيارته.

ووفقاً للكرملين، سيدلي بوتين وشي بتصريحات بعد المفاوضات. وتعد الصين حليفاً وثيقاً لروسيا. وفي الوقت نفسه، امتثلت بكين حتى الآن، إلى حد كبير للعقوبات الدولية ضد موسكو، حتى لا تصبح هدفاً للتدابير العقابية نفسها.