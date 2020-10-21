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صائب عريقات يخضع لعملية “دقيقة”

منذ 16 دقيقة
صائب عريقات

صائب عريقات

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قالت سلام عريقات ابنة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة عبر “تويتر” إن طبيبا يعالجه من فيروس كورونا أجرى له عملية دقيقة بالرئة الأربعاء لفحص حالة جهازه التنفسي.

وذكرت سلام، أن والدها لازال متصلا بأنابيب متصلة بدورها بجهاز دعم الحياة خارج الجسم، الذي يقوم بعمل الرئتين عن طريق نقل الأكسجين إلى الدم.

وأضافت سلام وهي طبيبة أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على النتائج، مضيفة “نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

ونقل عريقات البالغ من العمر 65 عاما، الأحد من الضفة الغربية إلى مركز “هداسا” الطبي الإسرائيلي.

وقال المستشفى إن حالته حرجة ولكنها مستقرة، وإن فريقه الطبي يتشاور مع خبراء في جميع أنحاء العالم للتعامل مع الحالة.

 

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