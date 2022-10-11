صائد الطائرات.. مزايا نظام "إيريس تي" الألماني الذي تنتظره أوكرانيا

بعد موجة قصف جديدة لكييف، قررت ألمانيا تسليم السلطات الأوكرانية نظام دفاع جوي حديث لمواجهة غارات المقاتلات والصواريخ الروسية.

ومن المقرر تسليم نظام “إيريس تي” للدفاع الجوي (واحد من أربعة متفق عليها)، إلى كييف في الأيام القليلة المقبلة، وفق وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت.

وقالت لامبرخت في تصريحات للصحفيين “إطلاق الصواريخ المتجدد على كييف والعديد من المدن الأخرى يوضح مدى أهمية إيصال أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا بسرعة”.

وتابعت أن الأنظمة الثلاثة المتبقية سيتم توريدها إلى كييف، العام المقبل.

ويتعلق الأمر بنظام الدفاع الجوي الأرضي “إيريس تي”؛ الذي تصنعه شركة “دييل ديفنس” الألمانية، ويبلغ سعر النظام الواحد منه 140 مليون يورو.

ويصل مدى النظام الألماني الحديث إلى 40 كيلومترًا بارتفاع يبلغ 20 كيلومترًا، وفق صحيفة “بيلد” الألمانية.

ويمكن استخدام نظام “إريس تي” لصد الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية، وطائرات كاميكازي -التي تقول تقارير إعلامية إن روسيا حصلت عليها من إيران- والصواريخ المضادة للرادار، والقنابل، وبالتالي تأمين المجال الجوي الأوكراني.

أما الميزة الاستثنائية في النظام الدفاعي الألماني، فتتمثل في امتلاكه رادار 360 درجة، وقدرته على الدفاع ضد الهجمات من جميع الاتجاهات وضد أهداف متعددة في نفس الوقت.

لذلك، يوفر النظام الدفاعي الألماني، حماية شاملة ضد الأهداف المتحركة، ويؤمن المنشآت الحيوية الواقعة في دائرة قطرها 40 كيلومترا، وخاصة المدن والبنى التحتية.