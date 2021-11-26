صاحبة أشهر صورة غلاف على ناشونال جيوغرافيك تنتقل إلى إيطاليا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يوم الخميس، أن بلاده قدمت ملاذا آمنا لشربات جولا، ”الفتاة الأفغانية“ الشهيرة ذات العيون الخضراء التي أصبحت صورتها التي نشرت على غلاف مجلة ”ناشونال جيوجرافيك“ العام 1985 رمزا لحروب بلادها.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت جولا المساعدة لمغادرة أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد في آب/ أغسطس الماضي، مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع لإجلاء المواطنين الأفغان ودمجهم.

وكان المصور الأمريكي ستيف ماكوري، قد التقط صورة جولا عندما كانت صغيرة تعيش في مخيم للاجئين على الحدود الباكستانية الأفغانية.

الصورة، التي أبرزت عينيها الخضراوين المدهشتين اللتين اختلط فيهما مزيج من القوة والألم، اكسبتها شهرة عالمية لكن هويتها لم تعرف إلا في العام 2002 عندما عاد ماكوري إلى المنطقة واقتفى أثرها.

وقالت ”ناشونال جيوجرافيك“ في ذلك الوقت، إن محللا في مكتب التحقيقات الاتحادي، ونحاتا تشريحيا ومخترع التعرف على الأشخاص عبر بصمة العين، تحققوا جميعا من هويتها.

وفي العام 2016، اعتقلت باكستان جولا بتهمة تزوير بطاقة هوية باكستانية في محاولة للعيش في البلاد.

واستقبلها الرئيس الأفغاني آنذاك أشرف غني، لدى عودتها ووعد بمنحها شقة تضمن لها ”العيش بكرامة وأمان في وطنها“.