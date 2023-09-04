صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الاثنين، تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو تموز على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت الصادرات في يوليو تموز 0.9 بالمئة على أساس شهري. وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بواقع 1.5 بالمئة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4 بالمئة على أساس شهري. وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو تموز، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5 بالمئة على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5 بالمئة.