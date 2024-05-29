الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا.. صادرات الحبوب قفزت 67% في مايو

29 - مايو - 2024
آخر تحديث: 29 - مايو - 2024 12:51 مساءً
محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

محصول من الحبوب في أوكرانيا - رويترز

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم‭‭ ‬‬الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت إلى خمسة ملايين طن خلال الشهر الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين طن في نفس التوقيت من مايو أيار الماضي.

ووصل إجمالي صادرات الحبوب منذ بدء الموسم التسويقي في يوليو تموز 2023 إلى 46.4 مليون طن بحلول 29 مايو أيار مقابل 44.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.

وشمل إجمالي الصادرات 17.2 مليون طن من القمح و26.2 مليون طن من الذرة ونحو 2.4 مليون طن من الشعير.

عادة ما ترسل أوكرانيا قرابة 95 بالمئة من صادراتها من الحبوب عبر موانئها في البحر الأسود.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا الموسم، مع فائض قابل للتصدير في موسم 2023-2024 نحو 50 مليون طن.

وكانت الوزارة قد قالت إن محصول الحبوب والبذور الزيتية الإجمالي في 2024 يمكن أن ينخفض إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.

فيما تتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن يصل إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 إلى 73 مليون طن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أندريه بيلوسوف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: القوات الروسية تستولي على 880 كيلومترًا مربعًا منذ بداية العام
آلات استخراج النفط الخام
خام عمان يسجل انخفاضًا في سعر البيع الرسمي
من مشاهد الدمار في جباليا بغزة
غزة تحت النار
بعد تدميرها.. الجيش الإسرائيلي يعلن إنجاز عملياته في شرق جباليا

الأكثر قراءة

اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
قضاة لبنان
منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل