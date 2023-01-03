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صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2023 7:32 مساءً
المانيا

المانيا

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على الرغم من ارسال شحنات من الاسلحة الى اوكرانيا للتصدي للغزو الروسي، أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد الألمانية الثلاثاء، أن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية سجلت انخفاضا طفيفا خلال عام 2022.

فقد أشارت البيانات إلى أن الوزارة منحت موافقات لتصدير أسلحة بقيمة 8.36 مليار يورو “8.82 مليار دولار” في 2022، وهي أسلحة حربية بقيمة 3.96 مليار يورو وأسلحة أخرى بقيمة 4.4 مليار يورو، وذلك انخفاضا من 9.35 مليار يورو في 2021.

واعتُمد تصدير أسلحة بما يزيد قليلا عن 2.2 مليار دولار إلى أوكرانيا، وهي أكثر منها لأي دولة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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