صادرات الحبوب الأوكرانية تتجاوز 5 ملايين طن في مارس

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الأربعاء، أن صادرات الحبوب الأوكرانية بلغت 5.1 مليون طن حتى الآن في مارس آذار الجاري مقارنة مع 1.4 مليون في مارس آذار من العام الماضي.

وتوقفت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، والتي تمثل طرقا رئيسية لصادرات الحبوب، عن العمل بعد الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، مما تسبب في انخفاض حاد في صادرات الحبوب التي كانت متاحة فقط عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة أو عبر الحدود الغربية لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن إجمالي صادرات الحبوب الأوكرانية انخفض 16.7 بالمئة ليسجل 37.4 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023 مقارنة مع الفترة نفسها في الموسم السابق.

وشملت صادرات الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو تموز الماضي وينتهي في يونيو حزيران القادم نحو 12.8 مليون طن من القمح و22 مليون طن من الذرة و2.27 مليون طن من الشعير.

وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو الروسي العام الماضي، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود للعمل في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وتشير الترجيحات إلى انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي من كبار منتجي الحبوب ومصدريها، لنحو 53 مليون طن في 2022 مقارنة مع مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن في 2021.

وقال مسؤولون إن انخفاض إنتاج الحبوب في أوكرانيا سببه الأعمال القتالية التي تشهدها المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية منها.

وتتوقع الحكومة أن يصل إنتاج أوكرانيا من الحبوب إلى 44.3 مليون طن في 2023، منها 16.6 مليون طن من القمح.