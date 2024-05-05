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صادرات الصين من الهواتف الذكية تسجل زيادة في الربع الأول من 2024

منذ ساعتين
علم الصين

علم الصين

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ارتفعت صادرات الصين من الهواتف الذكية بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 69.3 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2024.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه على الرغم من أن هذا النمو في الأرقام كان مدعومًا بمقارنة منخفضة عن سنة الأساس، إلا أن هذا هو الربع الثاني من النمو على التوالي، مما يضيف زخما إلى تعافي السوق، وفقا للتقرير الصادر عن شركة أبحاث السوق العالمية “إنترناشيونال داتا كوربوريشن”.

وشهد السوق أرقاما أفضل من المتوقع للصادرات، مدفوعة بالنمو القوي على الطلب في منتجات كل من شركتي “أونور” و”هواوي”، في حين أن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر.

كما شهدت مبيعات الأجهزة القابلة للطي نموا ثابتًا وكبيرًا هذا العام.

وبشكل عام، قفز نمو سوق الأجهزة القابلة للطي في الربع الأول بنسبة 83 بالمئة على أساس سنوي، مسجلًا حجم صادرات بلغ 1.86 مليون وحدة.

وأضاف التقرير أن الجهود المبذولة للحد من زيادات الأسعار للعملاء، بجانب تقديم الخصومات في بعض الأحيان، ساهمت في عدم ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير، إلا أن الأسعار زادت بنسبة طفيفة خلال أبريل الماضي وبأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.

وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار، كان ذلك نتيجة الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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