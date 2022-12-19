صادرات النفط السعودية عند أعلى مستوى في 30 شهرا

ذكرت البيانات الواردة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر تشرين الأول لتسجل أعلى مستوى لها في 30 شهرا.

وزادت صادرات الخام بنحو 0.7 في المئة إلى 7.773 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، في أعلى مستوى لها منذ أبريل نيسان 2020، وذلك ارتفاعا من 7.721 مليون في سبتمبر أيلول.

غير أن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تراجع إلى 10.957 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الثاني من 11.041 مليون في سبتمبر أيلول.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لجودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وتوقعت أوبك الأسبوع الماضي أن يشهد الطلب العالمي على النفط زيادة قوية في عام 2023 مع تحسن محتمل في الوضع الاقتصادي جراء تخفيف الصين لسياساتها المعروفة باسم صفر-كوفيد، الأمر الذي أدى إلى تقليل استهلاكها من النفط هذا العام لأول مرة منذ سنوات.

وأضافت أوبك أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وانخفضت أسعار النفط بصورة ملحوظة وسط مخاوف من حدوث ركود يلوح في الأفق بعد أن أشارت البنوك المركزية في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من الشهر، وافقت أوبك+ على التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماع لها في الوقت الذي تكافح فيه أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب واتفاق دول مجموعة السبع على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

وانخفض إنتاج مصافي النفط الخام السعودية 14 ألف برميل يوميا إلى 2.679 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، بينما هبط الحرق المباشر للخام 142 ألف برميل يوميا إلى 380 ألفا.