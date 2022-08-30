قالت مصادر لرويترز،الثلاثاء، إن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات السياسية الحالية.

وتشهد بغداد أسوأ قتال منذ سنوات مع دخول اشتباكات بين مجموعات شيعية متنافسة يومها الثاني.

وأكد أحد المصادر أن أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهو زعيم سابق لانتفاضة ضد القوات الأمريكية، حاصروا مصفاة البصرة التي تنتج 210 آلاف برميل من النفط يوميا.

وقال المصدر “إذا لم تتصرف الحكومة، فإن المصفاة ربما يتعين عليها التوقف”.

تم إغلاق حقل مجنون النفطي في البصرة من قبل مسلحين يحملون أسلحة متوسطة وثقيلة وإجبار الموظفين العاملين في الحقل على العودة إلى منازلهم.

وتم إغلاق مصفى الشعيبة النفطي بالكامل من خلال قطع الطريق الرئيس المؤدي إليه، فيما نصب المتظاهرون من أنصار التيار الصدري سرادق الاعتصام على مقربة من بوابة المصفى منعاً لدخول الموظفين.

وكانت الحكومة العراقية قد فرضت حظر التجول منذ، مساء الاثنين، في كل أنحاء العراق ولا يزال ساريا الثلاثاء، وبقيت المدارس والإدارات العامة والمتاجر مغلقة الثلاثاء، وفقا لـ”فرانس برس”.

ويعاني العراق من أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. وفشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد. ولا يزال العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم، بدون حكومة جديدة أو رئيس جديد.