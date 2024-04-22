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صادرات الهند من الألماس المصقول تنخفض 27.5% مع تعثر أسواق رئيسية

منذ 6 دقائق
الماس

الماس

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قال مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل 2024، إن صادرات الهند من الألماس المقطع والمصقول في 2023/2024 تراجعت 27.5 بالمئة عنها قبل عام إلى 15.97 مليار دولار بسبب تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة والصين والإمارات.

وأشار المجلس إلى أن انخفاض الصادرات أجبر أكبر شركة صقل ألماس في العالم على خفض وارداتها من الألماس الخام 18 بالمئة مقارنة بالعام السابق عليه إلى 14.27 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 31 مارس آذار.

واستجابة لانخفاض الطلب على الصادرات، علق القطاع طوعا واردات الألماس الخام لمدة شهرين اعتبارا من 15 أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال فيبول شاه رئيس مجلس إدارة المجلس إن تعليق واردات الألماس الخام ساعد في معالجة الاختلال في العرض والطلب مما أدى إلى تأثير إيجابي على أسعار الألماس المصقول في الربع المنتهي في مارس آذار.

وأضاف شاه “يناقش المجلس مع شركات مناجم الألماس العالمية زيادة الاستثمارات في تعزيز ترويج شامل للألماس والمجوهرات الماسية في الولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط بما يشمل الهند”.

وقال شاه إن صادرات الهند من المجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص ارتفعت 62 بالمئة تقريبا في 2023/2024 إلى 6.79 مليار دولار مع زيادة الشحنات إلى الإمارات بأكثر من الضعف بسبب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الهند والإمارات.

    المصدر :
  • رويترز

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