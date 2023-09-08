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إسرائيل تعيد السماح بخروج الصادرات من قطاع غزة

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2023 5:46 مساءً
صادرات غزة

صادرات غزة

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أعلن مسؤولون فلسطينيون، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستسمح بتصدير السلع التجارية من قطاع غزة عبر معبر حدودي رئيسي اعتبارا من يوم الأحد بعد حظر استمر أياما فرضته بسبب ما قالت إنها محاولة لتهريب متفجرات.

وقال فلسطينيون إن الحظر أضر بآلاف الأسر ويمكن أن يدمر سبل العيش للسكان في القطاع المحاصر.

وقالت إسرائيل يوم الاثنين الماضي إنها منعت مؤقتا خروج البضائع التجارية من غزة بعد أن عثر مفتشون على عدة كيلوجرامات من “متفجرات عالية الجودة” في شحنة مخبأة في بطانات ملابس.

وقالت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع في بيان “الجانب الإسرائيلي أبلغنا قبل قليل بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الأحد 10/09/2023 كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير”.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من حدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وهي السلطة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتعاني غزة منذ أن تولت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، زمام الأمور في القطاع عام 2007، من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السلع إلى جانب الإجراءات الأمنية المصرية. كما تعرضت لأضرار جسيمة في أربع حروب كبرى وعدد من الاشتباكات مع إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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