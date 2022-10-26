الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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صادرات قياسية للنفط الأمريكي

منذ 33 دقيقة
النفط الأمريكي

النفط الأمريكي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، حتى مع وصول الصادرات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر تشرين الأول لتصل إلى 439.9 مليون برميل، وهو ما يقترب من ثلاثة أمثال توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة المخزونات مليون برميل فقط.

وزادت صادرات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي على أساس أسبوعي بلغ 5.1 مليون برميل يوميا، لينخفض صافي واردات الخام الأمريكية إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وزادت الولايات المتحدة صادراتها بشكل حاد في الأعوام الماضية منذ أن أنهت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما حظرا استمر 40 عاما في 2015.

وقالت الإدارة إن عمليات مصافي النفط الخام تراجعت بواقع 114 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدلات استخدام المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 88.9 بالمئة.

وبلغ تشغيل مصافي الساحل الشرقي 102.5 بالمئة من طاقتها المعلنة بسبب انخفاض المخزونات في المنطقة قبل أشهر الشتاء.

وقالت فاليرو، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط الخام في الولايات المتحدة، إنها تعتزم تشغيل مصافيها السبع في ساحل الخليج الأمريكي بنحو 95 بالمئة من طاقتها خلال الربع الرابع بسبب نقص المعروض.

وتراجع الطلب بشكل هامشي هذا الأسبوع بشكل عام، لكن الطلب على البنزين ووقود الطائرات ونواتج التقطير ارتفع. وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قدمت مصافي التكرير الأمريكية 20.4 مليون برميل في اليوم، بانخفاض اثنين بالمئة عن الفترة نفسها العام الماضي.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 207.9 مليون برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 170 ألف برميل.

    المصدر :
  • رويترز

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