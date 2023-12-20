صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية ستتجاوز 13 مليار دولار هذا العام

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء أنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية الدفاعية 13 مليار دولار هذا العام بعد توقيعها عقودا مع مجموعة متنوعة من الدول، لتؤكد موقعها كواحدة من أكبر عشر مصدرين للأسلحة في العالم.

وأضافت الوكالة، نقلا عن تقديرات أولية لوزارة الدفاع، أن إجمالي العقود الموقعة هذا العام تراوحت قيمتها بين 13 و14 مليار دولار.

وأوضحت أن هذا الرقم يقل عن الصادرات الدفاعية البالغة 17.3 مليار دولار المسجلة العام الماضي، لكن قائمة الدول المصدرة الشريكة زادت من أربع إلى 12 دولة منها السعودية والإمارات.

وأحجمت وزارة الدفاع عن تأكيد ما ورد في التقرير.

وذكر التقرير أن بولندا ظلت مشتريا رئيسيا لكن حصتها من إجمالي الصادرات انخفضت إلى 32 بالمئة من حيث القيمة النقدية مقارنة بما بلغ 72 بالمئة في 2022.

ووقعت كوريا الجنوبية في 2022 اتفاق تسليح شامل تزود بموجبه شركات مثل هيونداي روتيم وهانوا إيروسبيس بولندا بالدبابات ومدافع الهاوتزر والطائرات المقاتلة.

وحوّل الاتفاق مع بولندا كوريا الجنوبية إلى لاعب رئيسي في سوق صادرات الأسلحة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا. وفي عام 2021 بلغ إجمالي صادراتها 7.25 مليار دولار.