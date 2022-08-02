صادرات نفط فنزويلا تهبط في يوليو.. فما سبب ذلك؟

هبطت صادرات فنزويلا من النفط الخام 27 بالمئة في يوليو تموز عن الشهر السابق متضررة من تعطلات في إمدادات الكهرباء والغاز إلى شركة الطاقة المملوكة للدولة، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون لرصد السفن ووثائق داخلية للشركة.

وأشارت البيانات إلى أن ما إجماليه 29 سفينة غادرت فنزويلا الشهر الماضي حاملة 460 ألف و323 برميلا في اليوم من الخام والمنتجات المكررة.

وتشير تلك الأرقام إلى انخفاض قدره 27 بالمئة مقارنة بشهر يونيو حزيران وهبوطا بنسبة 38 بالمئة من مستويات يوليو تموز 2021 .

وأظهرت بيانات ايكون أن معظم الشحنات كانت متجهة إلى الصين مباشرة أو من خلال مراكز لإعادة الشحن مثل ماليزيا.

وتأرجحت مبيعات النفط من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والعضو بمنظمة أوبك هذا العام بينما تتسبب البنية التحتية العتيقة لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة ونقص في الاستثمار وعقوبات أمريكية في تقييد الإنتاج والصادرات.