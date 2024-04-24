صاروخ بالستي حوثي يطلق باتجاه البحر في اليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أنها تلقت تقارير عن وقوع حادثة إلى الجنوب الغربي من مدينة عدن اليمنية، حيث تم إطلاق صاروخ بالستي من قبل الحوثيين باتجاه البحر.

وقالت مصادر محلية يمنية، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر، من معسكر الحمزة في محافظة إب وسط اليمن.

وتشن ميليشيات الحوثي منذ أشهر هجمات على البحر الأحمر، عرقلت حركة السفن التجارية التي تعبر عبر مضيق باب المندب وخليج عدن.

وشنت الميليشيات منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على حوالى 100 سفينة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط باتجاه وقف الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 أشهر.