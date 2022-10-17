صاروخ روسي يتسبب بحريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

قال مسؤول محلي (الاثنين 17-10-2022) إن حريقا هائلا شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة تيليجرام “دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية.

“أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير”

في كييف، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تطبيق المراسلة تيليجرام أن العاصمة الأوكرانيا تعرضت صباح الاثنين لقصف بطائرات كاميكازي المسيرة.

وقال يرماك “الروس يعتقدون أن ذلك سيساعدهم”.

على صعيد آخر، قالت أحدث معلومات للمخابرات البريطانية إن المشكلات اللوجستية التي تواجه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أصبحت أكثر حدة بعد الأضرار التي لحقت بجسر رئيسي إلى شبه جزيرة القرم في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر “مع ضغوط الوجود الروسي في خيرسون وتدهور طرق الإمداد عبر القرم، أصبح خط الاتصال الأرضي عبر زابوريجيا أوبلاست أكثر أهمية لاستمرار الاحتلال الروسي”.

وقال التحديث إن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ستزيد على الأرجح تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبول في محاولة للتعويض عن تقليص الحركة عبر الجسر.