الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صاروخ روسي يتسبب بحريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا

منذ 36 دقيقة
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول محلي (الاثنين 17-10-2022) إن حريقا هائلا شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة تيليجرام “دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية.

“أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير”

في كييف، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تطبيق المراسلة تيليجرام أن العاصمة الأوكرانيا تعرضت صباح الاثنين لقصف بطائرات كاميكازي المسيرة.

وقال يرماك “الروس يعتقدون أن ذلك سيساعدهم”.

على صعيد آخر، قالت أحدث معلومات للمخابرات البريطانية إن المشكلات اللوجستية التي تواجه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أصبحت أكثر حدة بعد الأضرار التي لحقت بجسر رئيسي إلى شبه جزيرة القرم في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر “مع ضغوط الوجود الروسي في خيرسون وتدهور طرق الإمداد عبر القرم، أصبح خط الاتصال الأرضي عبر زابوريجيا أوبلاست أكثر أهمية لاستمرار الاحتلال الروسي”.

وقال التحديث إن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا ستزيد على الأرجح تدفق الإمدادات اللوجستية عبر ماريوبول في محاولة للتعويض عن تقليص الحركة عبر الجسر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من جيش كوريا الجنوبية
أحدث مناورات.. كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات عسكرية وسط توترات مع جارتها الشمالية
الاتحاد الأوروبي وإيران
إنتفاضة إيران
عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران بسبب قمع المتظاهرين
قوات من الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية
بريطانيا: موسكو تواجه مشكلات لوجستية "حادة" بجنوب أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب
إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل
الشرطة الفرنسية
جثة طفلة في باريس مقطوعة الرأس مع كتابات على جسمها!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها