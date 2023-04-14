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صاروخ روسي يقتل 5 ويصيب 17 آخرين في "سلوفيانسك" بشرق أوكرانيا

منذ 28 دقيقة
آثار الدمار في مدينة سلوفيانسك الأوكرانية

آثار الدمار في مدينة سلوفيانسك الأوكرانية (رويترز)

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قال مسؤولون إن خمسة على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون (الجمعة 14-4-2023) في هجوم صاروخي روسي على مدينة سلوفيانسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت الشرطة الأوكرانية، في منشور على تليجرام إن عدد القتلى بلغ خمسة أشخاص بعد أن دمرت صواريخ إس-300 عشرة مبان سكنية ومواقع أخرى.

وقالت داريا زريفنا، المسؤولة البارزة في مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن طفلا أُخرج حيا من موقع الهجوم توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، إنه سبعة أشخاص ربما ما زالوا تحت الأنقاض.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور منفصل أرفق معه مقطعا للمباني المتضررة “تظهر دولة الشر معدنها مجددا”.

وأضاف “تقتل الأفراد في وضح النهار. وتخرب وتدمر جميع أشكال الحياة”.

وقالت الشرطة إن الطابقين العلويين من مبنى مكون من خمسة طوابق انهارا بعد الضربة واندلع حريق قبالة الموقع.

ومشطت فرق الإنقاذ المنطقة المتضررة.

وسلوفيانسك واحدة من مدينتين في الشرق ترغب القوات الروسية في ضمهما، فيما تخوض حاليا صراعا دمويا مريرا في باخموت القريبة.

    المصدر :
  • رويترز

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