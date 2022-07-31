الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صاروخ سقط على قصره.. مقتل رجل أعمال وزوجته في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
أوليكسي فاداتورسكي

أوليكسي فاداتورسكي

A A A
طباعة المقال

أعلن حاكم منطقة ميكولايف “فيتالي كيم” أن “أوليكسي فاداتورسكي”، مؤسس ومالك شركة نيوبولون إحدى كبرى شركات الزراعة الأوكرانية، قُتل هو وزوجته في ضربة روسية للمنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وأضاف الحاكم على تطبيق تيليجرام أن الزوجين قتلا في منزلهما في مدينة ميكولايف، التي تعرضت للقصف ليلا وصباح الأحد 31 تموز.

ونيبولون، التي يقع مقرها الرئيسي في ميكولايف، متخصصة في إنتاج وتصدير القمح والشعير والذرة، ولديها أسطولها الخاص وحوض بناء سفن.

ولا تزال تفاصيل الحادث غامضة، فيما قالت وسائل إعلام، إن صاروخًا أوكرانيا مضادا للطائرات S-300 سقط على قصر فاداتورسكي.

وأليكسي فاداتورسكي رجل أعمال من قائمة فوربس ومالك أكبر شركة لتجارة الحبوب. وصاحب شركة نيبولون الزراعية، وفي عام 2021 قدرت ثروته بـ450 مليون دولار.

بدوره، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، وفاة رجل الأعمال أوليكسي فاداتورسكي وزوجته، وقال إنهما توفيا في نيكولاييف، بحسب ما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النزاع الصيني الأميركي بشأن استقلال تايوان
بيلوسي تبدأ زيارة لآسيا.. هل تحطّ المسؤولة الأميركية في تايوان؟
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
بوتين يعلن التسلّح بصواريخ جديدة.. سرعتها تفوق سرعة الصوت
مرفأ في أوكرانيا
تركيا تكشف عن موعد مغادرة أول سفينة محمّلة بالحبوب الأوكرانيّة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
الخبز لبنان
إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
الخبز
بالفيديو.. اشكال بين نائب سابق وإحدى الموظفات في احد الافران