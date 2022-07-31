صاروخ سقط على قصره.. مقتل رجل أعمال وزوجته في أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة ميكولايف “فيتالي كيم” أن “أوليكسي فاداتورسكي”، مؤسس ومالك شركة نيوبولون إحدى كبرى شركات الزراعة الأوكرانية، قُتل هو وزوجته في ضربة روسية للمنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وأضاف الحاكم على تطبيق تيليجرام أن الزوجين قتلا في منزلهما في مدينة ميكولايف، التي تعرضت للقصف ليلا وصباح الأحد 31 تموز.

ونيبولون، التي يقع مقرها الرئيسي في ميكولايف، متخصصة في إنتاج وتصدير القمح والشعير والذرة، ولديها أسطولها الخاص وحوض بناء سفن.

ولا تزال تفاصيل الحادث غامضة، فيما قالت وسائل إعلام، إن صاروخًا أوكرانيا مضادا للطائرات S-300 سقط على قصر فاداتورسكي.

وأليكسي فاداتورسكي رجل أعمال من قائمة فوربس ومالك أكبر شركة لتجارة الحبوب. وصاحب شركة نيبولون الزراعية، وفي عام 2021 قدرت ثروته بـ450 مليون دولار.

بدوره، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، وفاة رجل الأعمال أوليكسي فاداتورسكي وزوجته، وقال إنهما توفيا في نيكولاييف، بحسب ما ذكرته وكالة “نوفوستي”.