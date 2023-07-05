صافرات الإنذار تُدوّي في سديروت.. والاحتلال يستهدف غزة بغارات جويّة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات جويّة على قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ 5 من القطاع باتجاه “إسرائيل”.

كما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه أطلق صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة. في وقت أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ 5 أو 6 صواريخ أطلقت من غزة نحو سديروت، واعترضتها “القبة الحديدية” من دون وقوع إصابات أو أضرار.

بالمقابل، سُمع دوي انفجارات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث استهدفت غارة إسرائيليّة موقعًا للفصائل الفلسطينية شمالي القطاع.

كما أفادت “الجزيرة” عن تنفيذ غارة إسرائيلية ثانية استهدفت موقعًا للفصائل غرب مدينة غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، انسحاب القوات العسكرية من مخيم جنين، في الوقت الذي نفذت فيه المقاومة الفلسطينية كمينًا أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال وإصابة آخر.