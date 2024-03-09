صبر بايدن تجاه القيادة الإسرائيلية "نفد".. موقع "واللا" يكشف التفاصيل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهما سيجمع بينهما لقاء “صريح” حول مسألة إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، وذلك حسبما ورد في مقطع فيديو نشر اليوم الجمعة.

من جهته، أشار موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي إلى تغير لهجة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إسرائيل، سواء فيما يخص صفقة الرهائن المتعثرة أو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مما يشير إلى “نفاد صبره”.

واستشهد الموقع بحديث بايدن خلال خطابه عن حالة الاتحاد، مساء الخميس، عن الرهائن الأميركيين فقط، عندما تعهد بأنه لن يهدأ له بال حتى يعودوا إلى عائلاتهم، مما قد يعني أنه “سيهتم بهم فقط”.

وفي ضوء الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، قد يختار الرئيس الأميركي تغيير المسار والعمل من أجل صفقة منفصلة لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الستة فقط، من بين نحو 100 رهينة في قطاع غزة.

واعتبر “واللا” أن أمر بايدن للجيش الأميركي بإنشاء ميناء مؤقت في غزة من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية و”عدم انتظار إسرائيل”، دليل آخر على تغير نهجه في التعامل مع الأزمة.

وأضاف الموقع أن “الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لعبت دورا مركزيا في خطاب الرئيس الأميركي، خاصة مبادرته لبناء ميناء مؤقت في غزة”.

وأطلع مستشارو بايدن الصحفيين، الإثنين، على أن الرئيس أصدر تعليمات لفريقه بالمضي قدما في إنشاء الميناء.

كما استخدم الرئيس الأميركي في خطابه مصطلح “وقف إطلاق النار”، الذي كانت إدارته تتجنب استخدامه.

ولفت الموقع إلى أن “بايدن لم يذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه، بل تحدث عن (القيادة الإسرائيلية) ودعاها إلى أخذ الأزمة في قطاع غزة على محمل الجد”.