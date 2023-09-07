صحافية إيرانية موقوفة تكشف تعرضها للاعتداء

ندد القضاء الإيراني، اليوم الخميس، باتهامات صحافية موقوفة مفادها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي، مؤكداً أنه لم يتم تقديم شكوى أو دليل لاثبات ادعاءاتها.

وبحسب موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أوردت وسائل إعلام وصفت بأنها “معارضة” عن الصحافية نازيلا معروفيان قولها إنها “تعرضت للضرب والاعتداء” أثناء توقيفها في سجن إيوين بطهران.

وكتبت ميزان أونلاين “التحقيق الذي فتح في ضوء ادعاءات الصحافية اثبت ليس فقط انها لم تقدم أي سبب أو دليل لدعم مزاعمها، وأنها حتى الآن لم ترفع أي شكوى”.

وأضاف المصدر أن “معروفيان لم تقدم ولا محاميها شكوى أو تقريراً عن أعمال عنف أو اعتداء لدى سلطات السجون”.

وأوقفت السلطات الإيرانية مرات عدّة الصحافية نازيلا معروفيان منذ نشرها في تشرين الاول (اكتوبر) 2022 مقابلة مع أمجد أميني والد مهسا أميني التي توفيت في 16 أيلول (سبتمبر) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وأدّت وفاة الشابة الكردية إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية في عموم إيران استمرت لأشهر.

ويعود آخر توقيف لمعروفيان إلى 30 آب (أغسطس) الماضي في طهران، للعدم وضعها الحجاب في مكان عام ولنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وسيلة إعلام محلية.