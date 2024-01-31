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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26 ألفا و900

منذ 60 دقيقة
تشييع شهيد في غزة

تشييع شهيد في غزة

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كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، الحصيلة الأخيرة لشهداء قطاع غزة إثر الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان فإن ما لا يقل عن 26900 فلسطينيا قُتلوا و65949 آخرين أُصيبوا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 150 فلسطينيا قُتلوا و313 آخرون أُصيبوا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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