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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 26 ألفا و637

منذ ساعة واحدة
مشاهد من مدينة غزة

مشاهد من مدينة غزة

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كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، الحصيلة الأخيرة لشهداء قطاع غزة إثر الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان فإن ما لا يقل عن 26637 فلسطينيا قُتلوا و65387 آخرين أُصيبوا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 215 فلسطينيا قُتلوا و300 آخرين أُصيبوا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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