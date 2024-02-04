صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 27 ألفا و365

كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، الحصيلة الأخيرة لشهداء قطاع غزة إثر الضربات الإسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان فإن 27365 فلسطينيا قُتلوا و66630 آخرين أُصيبوا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت الوزارة أن 127 فلسطينيا قُتلوا و178 آخرون أُصيبوا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.