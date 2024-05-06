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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 34735 فلسطينياً في الهجوم الإسرائيلي منذ أكتوبر

منذ ساعة واحدة
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كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34735 شهيد وإصابة 78108 آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما راح ضحيتها 52 شهيد و90 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن حركة “حماس” بدأت عملياتها العسكرية «عملية الطوفان» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ213 رداً على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

    المصدر :
  • رويترز

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