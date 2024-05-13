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صحة غزة: استشهاد 35091 فلسطينيا وإصابة 78827 منذ 7 أكتوبر

منذ ساعة واحدة
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 قالت وزارة الصحة في غزة إن 35091 فلسطينياً على الأقل استشهدوا، فيما أصيب 78827 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي سياقٍ آخر، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إن الجهاز فقد 10 من عناصره منذ بداية الحرب، مشيرا إلى فشله في توفير الغطاء الأمني للإسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبيّن أن تحقيقات عميقة تجري في دور الجهاز في مواجهة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو تحقيق مؤلم ومهم، حسب تعبيره.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت المقاومة الفلسطينية هجوما غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة، وسمته عملية “طوفان الأقصى”.

وبدأ الهجوم بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، وتسلل برا وبحرا وجوا نحو ألف من مقاتلي النخبة في كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إلى المستوطنات واستولوا على مواقع عسكرية، وأسروا مئات الإسرائيليين، بينهم عشرات الضباط والجنود.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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