صحة غزة: استشهاد 37 ألفاً و551 فلسطينياً خلال الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 37551 فلسطينيا وإصابة 85911 منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت الوزارة في بيان أن 101 فلسطيني قتلوا وأصيب 169 آخرون خلال آخر 24 ساعة.

وقامت قوات الاحتلال بقصف المنطقة القريبة من ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، ما أوقع 5 شهداء من عمال بلدية غزة وإصابة آخرين، واستهدفت غارة أخرى مواطنين قرب وادي غزة وسط القطاع.

وقالت بلدية غزة: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدداً من العاملين على تشغيل آبار المياه وسط مدينة غزة”.

في حين، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ونفذت غارة استهدفت بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وقصف مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية لمخيم النصيرات، وشن طيران الاحتلال غارات على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال أمس، مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس جنوب قطاع غزة أول أمس.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت “مستوطنة بئيري في غلاف غزة برشقة صاروخية”، كما أعلنت السرايا قصف مقر لجيش الاحتلال وتجمعًا لجنوده وآلياته في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم.

كما أعلنت سرايا القدس استهداف مروحية عسكرية إسرائيلية بصاروخ من طراز “سام 18” شرقي مدينة رفح، خلال عودتها من إجلاء قتلى وجرحى جيش الاحتلال الذين سقطوا في كمين الشابورة أول أمس الخميس.

إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة ريعيم بغلاف غزة، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئيري في غلاف غزة وسقطت في مناطق مفتوحة،و قالت القناة الـ13 الإسرائيلية: إن أضرارًا جسيمة لحقت بمزرعة ألبان في مستوطنة العين الثالثة في غلاف غزة جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.