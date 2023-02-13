الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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صحفيون أفغان يكسبون قضية ضد الحكومة البريطانية حول إعادة التوطين

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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كسب ثمانية صحفيين أفغان كانوا يعملون بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومنظمات إعلامية بريطانية أخرى، بصورة جزئية، قضية كانوا قد رفعوها ضد الحكومة البريطانية بسبب رفضها إعادة توطينهم وتغيير إقامتهم من أفغانستان.

وقال محامو الصحفيين لمحكمة لندن العليا في ديسمبر كانون الأول إن الثمانية، الذين لا يعيشون في بريطانيا، عملوا “جميعا مع بعثة الحكومة البريطانية” في أفغانستان “ودعموها”، مما يعني أن حياتهم أصبحت مهددة بشدة بعد وصول حركة طالبان للحكم في أفغانستان.

واحتج محامو الحكومة بأنه لا أحد من الثمانية يستوفي الشروط بموجب برنامج الحكومة لسياسة إعادة توطين الأفغان ودعمهم.

وقال القاضي بيتر لين في حكم كتابي إن قرار الحكومة يستند إلى أساس خاطئ.

وقال إن الحكومة وضعت في اعتبارها ما إذا كان العمل لبي.بي.سي يعادل العمل بالحكومة، بدلا من أن تفكر فيما إذا كان يمكن النظر للصحفي على أنه عمل مع إدارة حكومية أو بالشراكة معها أو كان يدعمها عن كثب.

    المصدر :
  • رويترز

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