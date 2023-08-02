الأربعاء 15 محرم 1445 ﻫ - 2 أغسطس 2023 |
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صحفي روسي يخسر استئناف حكم بسجنه 22 عاما بتهمة الخيانة

منذ 4 دقائق
إيفان سافرونوف

إيفان سافرونوف

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خسر الصحفي الروسي السابق إيفان سافرونوف، الأربعاء، أحدث استئناف للحكم الصادر بسجنه 22 عاما بتهمة الخيانة العظمى، وفق ما قالت وكالة رويترز.

واعتُقل سافرونوف في 2020 واتُهم بكشف معلومات سرية. وكان قد عمل مراسلا في صحيفتي كومرسانت وفيدوموستي قبل أن يعمل لاحقا مستشارا لرئيس وكالة الفضاء الروسية.

وحُكم عليه بالسجن في سبتمبر أيلول العام الماضي فيما وصفه مناصروه بأنه حكم شديد القسوة يظهر غياب حرية الإعلام في روسيا. واتُهم بتسليم أسرار عسكرية إلى جمهورية التشيك العضو في حلف شمال الاطلسي، لكن فريق الدفاع عنه قال إن القضية انتقام من تقاريره الصحفية حول الخطط الروسية لبيع طائرات مقاتلة إلى مصر.

ونُقل سافرونوف في فبراير شباط إلى سجن شديد الحراسة في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، ولم يحضر لسماع قرار المحكمة العليا الروسية في موسكو اليوم الأربعاء.

وقال محاموه للصحفيين إن الأمر عائد الآن إلى سافرونوف لتقرير إذا ما كان يريد محاولة الاستئناف مرة أخرى أمام رئاسة المحكمة العليا.

وخسر السياسي الروسي فلاديمير كارا مورزا يوم الاثنين قضية استئناف حكم بالسجن 25 عاما بتهمتي الخيانة العظمى ونشر “معلومات زائفة” عن القوات المسلحة الروسية بمعارضته العلنية لأفعال موسكو في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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