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صحف إماراتية: مقتل 16 واصابة 9 في حريق بمبنى سكني

منذ 53 دقيقة
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

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ذكرت صحف إماراتية محلية نقلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون جراء حريق اندلع بمبنى سكني أمس السبت 15\4\2023.

ووفقا لصحيفة ذا ناشونال ومقرها أبوظبي اندلع الحريق بعد ظهر أمس السبت 15\4\2023 في مبنى من خمسة طوابق في منطقة الراس، وهي أحد أقدم مناطق دبي ويقيم بها الكثير من العمال الوافدين.

وذكرت وسائل إعلام محلي أن الحريق أُخمد.

ونقلت ذا ناشونال عن بيان للدفاع المدني جاء فيه أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن عدم الامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة في المباني هي التي تسببت في نشوب الحريق”.

    المصدر :
  • رويترز

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