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صحيفة ألمانية: برلين توافق على تسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا

منذ 26 دقيقة
دبابات "ليوبارد"

دبابات "ليوبارد"

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أفادت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أن الحكومة الألمانية وافقت على تسليم دبابات ليوبارد 1 لأوكرانيا من المخزونات الصناعية وأنها تجري محادثات مع قطر لإعادة شراء 15 دبابة من طراز جيبارد لإرسالها إلى كييف.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أن تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا يمكن أن يتم في أي وقت بمجرد إصلاح الدبابات.

وأضافت أن شركتي راينميتال وفلنسبورجر فارتسوجبو تريدان إصلاح وتجديد عشرات من دبابات ليوبارد 1 ويمكنهما إمداد أوكرانيا بها إذا كانت على استعداد لشرائها.

وقالت الصحيفة إن عددا من المسؤولين الألمان ناقشوا مع وزارة الخارجية القطرية إمكانية شراء 15 دبابة جيبارد اشترتها الدوحة لتأمين الملاعب خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، مضيفة أن برلين تحاول الحصول على مزيد من الذخيرة من قطر.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس قوله “لقد أثبتت دبابات جيبارد فعاليتها بشكل جيد جدا خلال الحرب في أوكرانيا. إذا تمكنا من الحصول على المزيد من الشركاء هنا، فسيساعد هذا الأوكرانيين بالتأكيد”.

    المصدر :
  • رويترز

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