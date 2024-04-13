صحيفة أمريكية: إيران تخطط لهجمات ضد إسرائيل مع محاولتها تفادي التصعيد الإقليمي

أفاد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران تعمل على شن هجوم انتقامي ضد إسرائيل مع تجنب إثارة صراع إقليمي قد يؤدي إلى رد فعل من واشنطن.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين اثنين (طلبا عدم الكشف عن هويتهما) قولهما إن “إيران تخطط لشن هجوم جوي أكبر من المعتاد على إسرائيل في الأيام المقبلة، وهو هجوم سيتضمن على الأرجح مزيجا من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

ولم يعرب أي من المسؤولين عن ثقته في أن إيران ستتمكن من ضرب إسرائيل دون إثارة رد عسكري من الولايات المتحدة، لأن أي هجوم يثير احتمال تصعيد التوتر والصراع في الشرق الأوسط.

وأكد المسؤولان أن إيران ليس لديها أي نية لتفاقم الأزمة الإقليمية.

وتتوقع إدارة بايدن رد إيران في الأيام المقبلة، وحتى في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لأحد المسؤولين.

ويترقب العالم رد إيران المحتمل على هجوم إسرائيلي استهدف القسم القنصلي لسفارتها بالعاصمة السورية دمشق، وسط تقارير دولية تفيد بأن الرد “وشيك”.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من أبريل مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وشكل هذا الهجوم ضربة مؤلمة بل ربما الأكثر إيلاماً لطهران منذ اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في محيط مطار بغداد في يناير 2020.

ما دفع كافة المسؤولين الإيرانيين في أعلى هرم الحكم إلى التأكيد بأن الرد الانتقامي آت لا محال، ومهددين بأنه سيكون مؤلماً.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضا.