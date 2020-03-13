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صحيفة أمريكية: الوزير الأسترالي المصاب بكورونا التقى مؤخرا إيفانكا ترامب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن وزير الداخلية الأسترالي، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا، التقى مؤخرا ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤول الأسترالي بيتر داتون التقى قبل نحو أسبوع إيفانكا، التي كانت مرفوقة أيضا بوزير العدل، ويليام بار.

وحسب الصورة المنشورة، فيظهر المسؤول الأسترالي واقفا قريبا جدا من إيفانكا في صورة تذكارية خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة سبل مكافحة استغلال الأطفال على الإنترنت.

وأعاد ناشطون على تويتر نشر الصورة، معبرين عن قلقهم من أن يكون الوزير قد نقل الفيروس التاجي إلى ابنة ترامب.

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ولم تعلق إيفانكا على حالتها الصحية، فيما كانت آخر تغريدة لها على تويتر تتعلق بإرشادات للمواطنين من أجل التعرف على كل الخطوات اللازمة لتجنب العدوى بالمرض عبر موقع خصصته الحكومة الأميركية لهذا الغرض.

وكان الوزير قال في بيان صادر عن مكتبه: “استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19”.

وتابع الوزير أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، لكنه أوضح: “أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب”.

وكانت أستراليا أعلنت إصابة 184 شخصا بالفيروس، فيما توفي 3 أشخاص من جرائه حسب السلطات، وسط توقعات بزيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.

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