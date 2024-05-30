صحيفة أمريكية: بايدن يعطى الإذن سرا لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا بأسلحة أمريكية

ذكرت صحيفة بوليتيكو اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين قولهم إن الرئيس الأمريكي جون بايدن أعطى الإذن سرا لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في ضرب أهداف داخل روسيا قرب منطقة خاركيف فقط.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن “الرئيس أصدر توجيهاته مؤخرا لفريقه بالتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي للنيران الروسية في خاركيف حتى يتسنى لأوكرانيا الرد على الضربات التي تنفذها القوات الروسية أو تستعد لتنفيذها”، مضيفا أن سياسة السماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى داخل روسيا “لم تتغير”.

ولم يذكر تقرير بوليتيكو متى أعطى بايدن هذا الإذن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من خطر اندلاع صراع عالمي إذا سمح حلفاء كييف الغربيون لها باستخدام الأسلحة التي يزودونها بها لضرب الداخل الروسي، وهو الأمر الذي تحث الحكومة الأوكرانية شركاءها على السماح به.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تشجع أو تسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لشن هجمات مباشرة على روسيا، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال أمس الأربعاء عندما سئل عن موقف واشنطن الحالي بشأن هذه المسألة إن الأمر خاضع “للتعديل”.